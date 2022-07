Helfer setzen Angebot für Geflüchtete aus : Warum nur noch so wenige Ukrainer nach Saarbrücken kommen

Der Infopoint Ukraine in Saarbrücken setzt ab dem 29. Juli das Angebot vorerst aus. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Angebot am Infopoint für Ukraine-Geflüchtete wird ausgesetzt. Denn mittlerweile kommen nur noch wenige Menschen in Saarbrücken an. Das liegt nicht nur daran, dass der Krieg nun schon länger andauert.