Der Ukraine-Krieg ist in der Stadt angekommen : Es kommt viel auf uns zu

Saarbrücken In dieser Woche erlebt Saarbrücken den Beginn einer neuen Flüchtlingswelle. Der Ukraine-Krieg zeigt erste sehr konkrete Auswirkungen auf die Bürger. Die Preise steigen. Aber auch die Hilfsbereitschaft. Wie lange noch?

Woche drei der neuen Zeitrechnung: Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind am Freitag in die

St. Arnualer Scharnhorsthalle eingezogen. So langsam setzt es sich: Putins brutaler Krieg ist nicht nur mitten in unserer Stadt, in unserem Leben angekommen. Er bedroht auch viele Gewissheiten. Ich habe noch nie so viele, mir fremde Menschen mit Tränen in den Augen gesehen. Der Krieg ist überall. Was war nochmal Corona?

Was eine funktionierende Zivilgesellschaft in der Not zu leisten vermag, ist beeindruckend. Viele öffnen ihr Zuhause für die traumatisierten Menschen, sammeln Spenden, organisieren Hilfstransporte, bauen Betten in Hallen auf. Das ist die eine Seite. Auf der anderen steht die Erkenntnis, dass Solidarität schnell bröckeln kann, wenn sie teuer wird. Bei Spritpreisen von über 2,40 Euro werden manche Autofahrer zu Wutbürgern. Und fahren dann zum Tanken ins günstigere Frankreich. Und weil billiges Benzin quasi als ein Menschenrecht gilt, soll der Staat eingreifen, heißt es schnell. Finanzminister Lindner (FDP) sprang auch sogleich übers Stöckchen, versprach „Tankrabatte“ – und zwar für alle, nach dem Gießkannen-Prinzip. Wie dumm und ungerecht.

Der Ukraine-Krieg wird uns viel kosten. Auch Wohlstand. Deshalb gilt es, klug mit finanziellen Hilfen umzugehen – und sie denen zuteilwerden zu lassen, die sie wirklich dringend brauchen. Das ist nicht die SUV-Fahrerin.