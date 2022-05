Chemie-Unfall-Übung in Saarbrücken : ABC-Zug des Regionalverbandes: Damit aus einem Chemieunfall keine Katastrophe wird (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Ein atomarer Unfall mitten in Saarbrücken ist kaum vorstellbar. Doch die Gefahr lauert eher im Alltäglichen. Die Feuerwehr unterhält für diese chemischen oder biologischen Unfälle die ABC-Einheit und traf sich am Freitag zu einer speziellen Atomunfall-Übung.

Einen atomaren Unfall mitten in Saarbrücken kann man sich eigentlich nur vorstellen, wenn man an Terroristen, einen Crash des Atomkraftwerks Cattenom oder schlimmste Auswirkungen des Ukraine-Konflikts denkt. Doch die Gefahr lauert eher im Alltäglichen, denn es gibt eine ganze Reihe wissenschaftlicher, medizinischer und industrieller Anwendungen für radioaktives Material und es gab in der Vergangenheit immer wieder Atommülltransporte durch die Landeshauptstadt. Die Feuerwehr unterhält für diese Gefahren und chemische oder biologische Unfälle die ABC-Einheit im Regionalverband und traf sich in dieser Woche an der Universität des Saarlandes zu einer speziellen Atomunfall-Übung.

Wegen der Unwetter musste die zwar kurzerhand abgesagt werden, doch es blieb Zeit für eine Unterweisung der Feuerwehr-Experten und einen Erfahrungsaustausch mit Dr. Eleonore Haltner von der Firma "across barriers". Das Unternehmen führt Pharma-Studien durch und ersetzt Tierversuche durch ein Verfahren, in dem radioaktive Stoffe zur Anwendung kommen. "Das Labor ist selbst optimal ausgestattet, doch bei einem schwereren Unfall brauchen wir die Feuerwehr. Eine eigene Feuerwehr der Uni gibt es nicht. Also betreut uns im Notfall die Feuerwehr Saarbrücken", sagt die Wissenschaftlerin und hat die Labore für die Feuerwehr geöffnet und erklärt die Sicherheitseinrichtungen.

Frank Schneider von der Saarbrücker Berufsfeuerwehr, der Leiter der ABC-Einheit, kennt weitere Nutzer radioaktiver Stoffe in der Stadt und ist stolz auf die fachübergreifende Spezialeinheit mit ihren 63 Aktiven, von denen nur 17 aus der Berufsfeuerwehr kommen. Die anderen kommen von den Freiwilligen Wehren aus Alt-Saarbrücken, Fechingen, Brebach, Dudweiler, Völklingen, Friedrichsthal und Püttlingen. Der Gefahrstoffzug hatte in der letzten Woche einen Realeinsatz, bei einem Natronlauge-Unfall in einer Waschstraße (wir berichteten).

Schneider, der zusammen mit dem Ludweiler Löschbezirksführer Thomas Roth den Gefahrstoffzug steuert, kann auf eine Führungsgruppe und die Facheinheiten Technik, Sicherung, Messen und Dekontamination zugreifen. Gearbeitet wird im Team, während die einen den Brandschutz mit Wasser, Schaum oder Pulver sicherstellen, schlüpfen andere unter schwerem Atemschutz in Chemieschutzanzüge (gerne und mehr als zutreffend als Ein-Mann-Sauna bezeichnet), messen die Schadstoffe oder bereiten die spätere Reinigung (Dekontamination) ihrer Mitstreiter vor. "Wir haben im Regionalverband vieles aus der Feuerschutzsteuer angeschafft, um für diese Einsätze gut ausgerüstet zu sein. So haben wir in Püttlingen die Möglichkeit, tausende Liter Öl aufzusaugen und in Tanks zu lagern", erzählt Brandinspekteur Tony Bender. Außerdem habe die ABC-Einheit großes Fachwissen aus dem Ehrenamt, mit Chemikern, Chemielaboranten und ABC-Abwehrsoldaten der Bundeswehr. "Lobenswert ist auch, dass die Landesfeuerwehrschule in Saarbrücken eine der wenigen ist, die überhaupt noch Strahlenschutzlehrgänge anbietet".

