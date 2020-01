SAARBRÜCKEN Die große Koalition will die CDU-Politikerin Ruth Meyer zur Direktorin der Landesmedienanstalt machen. Sie bekommt Konkurrenz.

Wer Direktor der Landesmedienanstalt (LMS) werden will, soll „über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Medien sowie in der allgemeinen Verwaltung verfügen“. So stand es am 21. November in der Stellenanzeige. Eine wichtige Anforderung wurde darin verschwiegen: Man muss in der CDU sein, denn die Partei darf auswählen, wer’s wird. Dafür steht an der Spitze des SR mit Thomas Kleist ein Sozialdemokrat (der von 1987 bis 1996 übrigens auch mal LMS-Chef war). So will es der schwarz-rote Proporz, der längst nicht nur den Entsorgungsverband Saar, den Rechnungshof oder Saartoto umfasst.