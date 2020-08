Nächtliche Attacke in Saarbrücken : Mann überfällt Senioren und beißt Polizisten

Saarbrücken Ein 35-Jähriger soll am frühen Montagmorgen zwei ältere Männer in Saarbrücken angegriffen und verletzt haben. Bei seiner Festnahme biss er einen Polizisten ins Bein.

Ein 35-jähriger Mann hat am frühen Montagmorgen gegen 00.10 Uhr zwei Männer (70 und 75 Jahre) auf dem Nachhauseweg in der Halbergstraße in Saarbrücken überfallen. Wie die Polizei mitteilte, biss der Mann bei der anschließenden Festnahme einem Polizisten in den Oberschenkel.