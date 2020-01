Brebach : Überfall auf Tankstelle: Unbekannte bedrohen Kassierer mit Beilen

Saarbrücken In Brebach haben zwei Unbekannte eine Tankstelle überfallen. Sie bedrohten den Kassierer mit einem Beil.

Die beiden Täter waren am Montagabend gegen 22 Uhr in die Tankstelle in der Provinzialstraße gestürmt. Sie zwangen den Angestellten, ihnen die Kasse und den Tresor zu öffnen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sprachen die Männer mit französischem Akzent. Dabei schlugen sie mit ihren Beilen nach dem Kassierer – ohne ihn zu verletzen.