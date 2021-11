Von Saarbrücken bis Merzig : St. Martin steht an: Wo im Saarland jetzt Martinsumzüge stattfinden

Aschbach, Eidenborn, Falscheid und Gresaubach feiern dann am Freitag (12. November). In Gresaubach gibt es um 17 Uhr eine Einstimmung in der Pfarrkirche, danach beginnt der Umzug zum Dorfplatz. In Eidenborn geht es um 18 Uhr am Kulturzentrum los mit Martinsfeuer sowie Brezeln für die Kinder. Der Martinsumzug in Falscheid startet um 17 Uhr ab dem Dorfgemeinschaftshaus.

Den Abschluss der Martinsfeiern in der Theelstadt bildet Dörsdorf am Samstag (13. November). Ab 17.30 Uhr ist in diesem Jahr am Bernhard-Scholl-Platz (Dorfplatz) der Treffpunkt zum Martinsumzug. Um die Feuerstelle in der Lehmkaul (außerhalb des Dorfes) ist genügend Platz, um Abstand zu wahren. Obwohl nicht verlangt, steht Hygienematerial bei Bedarf zur Verfügung. Die Brezeln werden auf dem ehemaligen Schulhof verteilt.