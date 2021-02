Krematorien in Saarbrücken und Völklingen : Über Grippe und den Umgang mit infektiösen Verstorbenen

Bevor ein Körper in einem Krematorium bei hohen Temperaturen verbrandt wird, gibt es immer eine zweite Leichenschau. Bei infizierten Verstorbenen geschieht dies nur mit Schutzmaßnahmen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Regionalverband Einen Anstieg der Einäscherungen in den Krematorien in Saarbrücken und Völklingen verzeichnete Geschäftsführer Uwe Kunzler nicht nur in Corona-Zeiten. Er hat extra die Zahlen der bisher letzten heftigen Grippewelle von 2018 herausgesucht: „Da schossen die Zahlen von 699 Einäscherungen im Februar auf 1003 im März hoch, im April waren es immer noch 842“. Daher würde Kunzler, ein absoluter Befürworter von Maskenpflicht und Händedesinfektion, solche Maßnahmen genau genommen auch in Grippe-Zeiten empfehlen – etwa für Senioren und Geschwächte insbesondere dort, wo mehr Menschen zusammentreffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marco Reuther

Der Umgang mit infektiösen Verstorbenen sei in seiner Branche praktisch ohnehin tägliches Geschäft. Jeder eingehende Corona-Sarg wird direkt beim Eintreffen einer Flächendesinfektion unterzogen, noch bevor er ins haus kommt. Bei der grundsätzlich immer vorgeschriebenen zweiten Leichenschau in Anwesenheit eines Vertreters der Gerichtsmedizin ist Einweg-Schutzkleidung zu tragen: Handschuhe, Kittel, Maske, Schutzbrille. Die Leichenschau für französische Verstorbene wird von den französischen Behörden ausgeführt, die Särge kommen dann verplombt im Saarland an. „Ich habe überhaupt kein Verständnis für verharmlosen von Corona“, so Kunzler, der auch bedauert, dass bei Grippeepedemien zu sehr verharmlost werde.