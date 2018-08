Über 4500 Höhenmeter zur Weltmeisterschaft

Riesenüberraschung für Jasper Britz: Der 19 Jahre alte Mountainbiker aus Saarbrücken, der für die Radlerfreunde Homburg startet, qualifzierte sich beim Ultra-Marathon in Schruns/Montafon für die Weltmeisterschaft, die vom 14. bis 16. September im italienischen Aurenzo di Cadora stattfinden wird. ,,Mit einem solchen Ergebnis habe ich nie gerechnet“, erklärte der Abiturient.

Knapp 200 Starter aus Europa mit Welt- und Europameistern waren bei dem Rennen, das zur UCI-Serie ,,World Series“ zählte, in der Elite-Klasse auf die 130 Kilometer lange und mit 4500 Höhenmetern anspruchsvolle Strecke gegangen. Britz hatte seine Kräfte gut eingeteilt. Nach der Hälfte des Rennens lag er auf Platz 26. Am einem 1000 Meter hohen Anstieg überholte der Saarbrücker Nationalmannschaftsfahrer aus Belgien und Frankreich, die ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen mussten. Für ganz nach vorne reichte es für Britz nicht. Dafür war die Konkurrenz zu stark und erfahren. Sieger des Ultra-Marathons wurde der Österreicher Daniel Geismeyer mit 5:42:08 Stunden. Der Deutsche Jochen Käß wurde Zweiter vor dem Schweizer Konny Looser. Britz kam mit 6:13,40 Stunden als 19. ins Ziel. Ein tolles Ergebnis, denn der Saarbrücker war mit 19 Jahren der jüngste Fahrer in dem Weltklassefeld. Mit der Platzierung qualifzierte er sich für die WM. Ein Rang unter den besten 20 Fahrern eines UCI-Mountainbike-Rennens war vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) als Norm angesetzt worden.

Jasper Britz fuhr bereits im Alter von vier Jahren Straßenradrennen. Seit zwei Jahren konzentriert er sich auf den Mountainbike-Sport. Auf der Straße gehörte er bis 2017 zu den besten saarländischen Radfahrern. Er gewann Landesmeister-Titel bei den Schülern und wurde 2017 Saarlandmeister auf der Straße in der Altersklasse U 23.

Inzwischen gilt seine ganze Konzentration dem Mountainbike. ,,Je länger, desto besser“ Unter dem Motto fährt Britz im Training wöchentlich zwischen 500 und 600 Kilometern auf der Straße und im Gelände. ,,Ein Traum ist schon jetzt Wirklichkeit geworden. Ein WM Start ist unglaublich“, erklärt Britz. Er freut sich schon auf seine erste Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft. Zehn Starter wird der BDR bei der WM im September auf die Ultra-Marathon-Strecke schicken. Britz sagt: ,,Ich gehe ohne große sportlichen Ambitionen an den Start.“ Dabei sein sei alles, gilt für den WM-Neuling.