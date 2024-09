Laufen für den guten Zweck Über 300 Läuferinnen beim Frauenlauf in Saarbrücken (mit Fotos)

Saarbrücken · Über 300 Läuferinnen sind am Samstag beim 21. Frauenlauf in Saarbrücken an den Start gegangen. Der gesamte Erlös des Benefiz-Volkslaufes wird auch in diesem Jahr wieder für wohltätige Zwecke gespendet.

14.09.2024 , 20:01 Uhr

Link zur Paywall Die besten Fotos vom 21. Frauenlauf in Saarbrücken 43 Bilder Foto: BeckerBredel

Von Laura Ockenfels