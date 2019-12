Zwei Polizisten nehmen einen mutmaßlichen Kriminellen fest. In den meisten Fällen würden Haftbefehle binnen weniger Tage vollstreckt, heißt es bei der Polizei. Foto: Getty Images/ istock/MattoMatteo

Saarbrücken Fahndung der Saar-Polizei gestaltet sich offenbar manchmal schwierig – auch, weil sich mutmaßliche Täter im Ausland aufhalten.

Die Bandbreite der Delikte, die mutmaßlich auf das Konto der Flüchtigen gehe, reiche von Bagatellkriminalität über Brandstiftung bis hin zum Mord. Weshalb sämtliche Haftbefehle noch nicht vollstreckt seien, begründet die saarländische Polizei unter anderem damit, dass der Täter beispielsweise im Ausland ermittelt wurde, aber eine Festnahme dort aufgrund fehlender staatlicher Regelungen unmöglich sei oder der betreffende Staat eigene Staatsbürger nicht ausliefere. Andersherum kann ein Straftäter aber auch nach Verbüßen einer gewissen Haftzeit in sein Heimatland ausgewiesen werden. Auch dann bleibt er weiter im nationalen Fahndungssystem stehen. Nach diesen Personen werde dann nicht aktiv gefahndet. Als Sicherung, dass diese Personen nicht wieder in Deutschland einreisten, gebe es in diesen Fällen aber eine Fahndungsnotierung „als Merker“. Zudem würde die Vollstreckung von Haftbefehlen nach der Schwere der Tat, der Höhe der zu erwartenden Strafe und dem kriminellen Vorleben priorisiert. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei der Mehrzahl der Haftbefehle um sogenannte Vollstreckungshaftbefehle, bei denen beispielsweise die verhängten Geldstrafen oder -bußen nicht bezahlt wurden.