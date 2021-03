TV Holz : Das Einschlagen für die neue Saison startet

Katharina Hanke beim Aufschlag: Die Zuspielerin belegt mit dem TV Holz Rang neun – und sagt: „Ich denke, dass wir uns vor der Saison schon etwas weiter vorne gesehen haben.“ Foto: Andreas Schlichter

Holz/Saarbrücken Zweitligist TV Holz hat beim TV Dingolfing mit 3:2 gewonnen. Da die Volleyball-Bundesliga beschlossen hat, dass es keine Absteiger gibt, kann die Mannschaft einiges ausprobieren.

Von Lucas Jost

Einen Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle hatte sich der TV Holz in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd vor der Saison zum Ziel gesetzt. Nach 19 Partien liegen die Saarländerinnen auf Platz neun der 13 Mannschaften umfassenden Südstaffel der 2. Liga – und damit etwas hinter ihren Erwartungen zurück. „Ich denke, dass wir uns vor der Saison schon etwas weiter vorne gesehen haben in der Tabelle“, bewertet Zuspielerin Katharina Hanke den Saisonverlauf kritisch. Sie erinnert aber auch dran, dass „wir hatten zwischendrin eine Serie hatten, wo wir fünf Spiele verloren haben – wenn auch teilweise nur knapp“.

Im Lauf der Saison ist der TV Holz in der Tabelle schrittweise abgerutscht und in potenziell bedrohliche Gefilde geraten. Nun hat die Volleyball-Bundesliga (VBL) aber beschlossen, den Regelabstieg für die 2. Bundesligen auszusetzen. Das heißt: Von den 13 Mannschaften der 2. Bundesliga Süd wird keine absteigen. Unter normalen Umständen hätte es bis zu drei Absteiger gegeben. Der Beschluss kommt dem TV Holz also durchaus zugute. Er hat zwar zwei Spiele weniger als die direkten Konkurrenten, der Abstand auf den potenziell gefährdeten elften Platz war aber bis auf drei Punkte geschrumpft.

„Es ist für den Kopf ganz gut, auch wenn es uns vielleicht nicht betroffen hätte. Gerade wo mit Alex und Sabine unsere zwei stärksten Angreiferinnen ausfallen“, sagt Mittelblockerin Sophie Gohl zu der Entscheidung der VBL. Außenangreiferin Alex Donaghy fehlt seit einigen Wochen mit einer Bauchmuskelverletzung. Diagonalspielerin Sabine Weiß stand am Wochenende aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung und wird auch am kommenden Wochenende nicht spielen können. Auch Mittelblockerin Katharina von Oetinger kommt wegen einer Bänderverletzung im Fuß derzeit nicht zum Einsatz.

Das Fehlen der Stammkräfte machte sich in einigen Spielen bemerkbar: 1:3 beim VCO Dresden, 2:3 beim VV Grimma, 1:3 beim TV Altdorf – in all diesen Begegnungen war der TV Holz nahezu ebenbürtig. Der Mangel an bestimmten Angriffsoptionen und einfache Punkte für den Gegner verhinderten letztlich aber bessere Ergebnisse. Katharina Hanke sagt zu den Qualitäten der fehlenden Spielerinnen: „Wenn sie konstant gute Leistungen bringen, bringen sie so eine Sicherheit mit. Das sind Spielerinnen, denen gibst du den Ball und sie machen ihren Punkt in 80 Prozent der Fälle.“

Dass es auch ohne die „Stars“ gehen kann, zeigte die Mannschaft am Sonntag im Spiel beim TV Dingolfing. In dem Fünf-Satz-Krimi erkämpften sich die Saarländerinnen einen 3:2-Erfolg (26:24, 17:25, 20:25, 25:23, 15:13). „Gegen Dingolfing mussten wir flexibler spielen. Ich hatte das Gefühl, der gegnerische Block konnte sich gar nicht darauf einstellen, wohin der Ball geht. So konnte bei uns jeder glänzen“, freut sich Gohl. Hanke sagt: „Wir haben die Ausfälle gut kompensiert. Als wir den vierten Satz gewonnen hatten, konnten wir das Momentum mit in den Tiebreak nehmen und auch Satz fünf gewinnen.“