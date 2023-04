Volleyball TV Holz steigt in 2. Liga auf – oder doch nicht?

Nur 30 Sekunden dauert eine Auszeit im Volleyball. Für Sergej Danilov ist diese halbe Minute viel zu kurz, um all die Punkte anzusprechen, die beim TV Holz nicht funktionieren. Wild gestikulierend versucht der Trainer, mit einer emotionalen Ansage irgendwie auf seine Spielerinnen einzuwirken, die sich in einem Kreis um ihn versammelt haben. Gegen den SV Sinsheim hat der TV Holz am Samstag am letzten Spieltag im Endspiel um den Aufstieg in die 2. Bundesliga den ersten Satz verloren, liegt im zweiten mit 7:11 zurück, als er die Mannschaft zusammenruft – und offenbar die richtigen Worte findet. Die Gastgeberinnen kehren wie ausgewechselt auf das Spielfeld in der Multifunktionshalle der Saarbrücker Sportschule zurück, spielen sich vor mehr als 200 Zuschauern in einen Rausch und siegen am Ende mit 3:1 (22:25, 25:19, 25:16, 25:18).