Basketball-Oberliga : Trotz Platz elf: Freis bleibt TuS-Trainer

Saarbrücken Herrensohr zeigte gegen den Ersten aus Nieder-Olm eine gute Partie, verlor aber nach Halbzeitführung mit 68:76

Ein Blick auf die Tabelle entlockt beim Basketballoberligisten TuS Herrensohr zurzeit keine Freudeschreie. Das Saisonziel – wieder das beste saarländische Team in der Basketball-Oberliga zu werden – ist in Gefahr. Nach dem neunten Spieltag findet sich Herrensohr mit nur einem Sieg auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Trotz der schwierigen Situation sitzt TuS-Trainer Michael Freis fest im Sattel. „Der Verein sprach mir auch bei einer Niederlage sein vollstes Vertrauen aus“, sagt Freis.

Am Sonntag empfingen die Herrensohrer in der Basketball-Oberliga den DJK Nieder-Olm. Damit traf der Tabellenletzte auf den Tabellenersten. Trotz Halbzeitführung mussten sich die Hausherren mit 68:76 (40:33) geschlagen geben.

Knapp 200 Zuschauer im Sportzentrum in Dudweiler unterstützen ihre Mannschaft lautstark. Und die TuS-Anhänger sahen einen guten Start ihres Teams.

Herrensohr bestimmte die Partie von Beginn an und ging mit einer 21:19-Führung in die erste Pause. Im zweiten Viertel dominierten die Hausherren das Spiel weiter und ließen hinten nichts anbrennen. „Die erste Halbzeit war top von uns“, lobt TuS-Spieler Philip Spengler. Herrensohr baute seinen Vorsprung zum Ende der 1.Halbzeit auf 40:33-Punkte aus.

Nach der Pause drehten die Gäste jedoch richtig auf und spielten die Hausherren an die Wand. „In der Kabine haben wir unsere Fehler angesprochen“, verrät Gäste-Trainer Dejan Kreclovic. Sein Team habe in der ersten Halbzeit nicht aggressiv genug verteidigt und Herrensohr zu viele Räume geben. „Nach der Pause haben wir den Druck auf den Ball erhöht“, sagt Kreclovic. So erspielten sich die Nieder-Olmer zum Ende des dritten Viertels eine 57:48-Führung.