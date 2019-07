Erfolgreiche Teilnahme bei Turnier in den Niederlanden : Gold für Saarbrücker Talente

Das Team von links: Diana, Regina, Pauline, Leonie, Elisabeth, Karolina, Catharina und Emma. Hinten: Nicole Linenko, Karin Schalda-Junk. Foto: RSG Saarbrücken

Saarbrücken Die Gymnastinnen des RSG Saarbrückens waren in den Niederlanden erfolgreich.

Acht saarländische Gymnastinnen des DTB-Turnzentrums „RSG Saarbrücken“ nahmen am 29. Juni am „Miss Sparta Cup“ im niederländischen Dordrecht teil. 13 Vereine aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden traten in fünf verschiedenen Altersklassen an.

Die zehnjährige Karolina Kotenev vom TV St. Wendel erreichte in der Kategorie „Benjamin“ einen verdienten ersten Platz. Bei den „Pré Juniors“ holte Diana Bernhardt (12 Jahre) den ersten Platz in der Kategorie B vor ihrer Vereinskollegin vom TV Fechingen, Leonie Linenko (11). In Kategorie A standen ebenfalls zwei Saarländerinnen ganz oben: Elisabeth Polzin-Kvasova vom TV St. Wendel auf dem ersten Platz und Regina Krivoseev vom TV Fechingen auf dem zweiten Platz.

Die beiden Fechinger Gymnastinnen Emma Klein und Pauline Köhler sowie Catharina Herz vom TV St. Wendel kämpften bei den „Juniors“ (13-15 Jahre) um die Medaillen. Catharina sammelte eine weitere Silbermedaille für das saarländische Team in Kategorie B. Emma freute sich über Gold und Pauline über Bronze in Kategorie A. Pauline wurde zusätzlich mit einem Preis für ihre besondere Ausstrahlung in ihrer Altersklasse ausgezeichnet.