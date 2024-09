Umleitung und Stau Ab heute großer Engpass in Saarbrücken – Auto-Tunnel bleibt wochenlang gesperrt

Im viel befahrenen Straßentunnel am Hauptbahnhof in Saarbrücken kommt es allen voran in den nachmittäglichen Spitzenstunden regelmäßig zu Rückstaus des Verkehrs. Ab Montag, 2. September, wird der Tunnel in der St. Johanner Straße (B51) gesperrt. Das gab die Stadt Saarbrücken bekannt.