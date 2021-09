Wie alt darf ein Testergebnis sein? : Prüfstelle in Sulzbach weist Fahrschüler ab – jetzt streiten TÜV und Land um Corona-Tests

Die TÜV-Saarlandgruppe in Sulzbach besteht auf tagesaktuelle Test von Fahrschülern, auch wenn Wirtschaft- und BIldungsministerium das anders sehen. Foto: BeckerBredel

Sulzbach Die TÜV-Stelle in Sulzbach weist einen Fahrschüler ohne tagesaktuellen Corona-Test ab – obwohl Bildungs- und Wirtschaftsministerium für Schüler Ausnahmen erlassen hatten. Über den Fall ist jetzt ein Streit ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Vor Prüfungen ist jeder Mensch nervös. Das gilt auch für die Termine beim TÜV Rheinland, der in Sulzbach von Führerscheinbewerbern die Theorieprüfungen abnimmt. Dabei verlangt der TÜV einen aktuellen Corona-Testnachweis von den Prüfungsteilnehmern, was bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nicht ungewöhnlich ist. Jetzt gab es Ärger in Sulzbach, nachdem der Prüfer vor Ort mehrere Prüflinge abgewiesen hatte – die allgemeinbildende Schulen besuchen und den dort gemachten Tests vorlegten.

Das Problem war: In Schulen wird nicht täglich getestet, sondern nur mehrmals in der Woche, so dass ein Test schon mal zwei Tage alt sein kann. Dem TÜV-Prüfer reichte das nicht, er verweigerte mehreren jungen Leuten die Theorieprüfung. Das beklagen zwei Fahrschulen und wandten sich an unsere Zeitung, nachdem ihr Widerspruch beim TÜV auf taube Ohren gestoßen war.

Angeblich behauptete der TÜV-Mitarbeiter in Sulzbach, man könne die Schultests nicht anerkennen, denn das Wirtschaftsministerium habe den TÜV angewiesen, nur tagesaktuelle Tests anzuerkennen. Den Einwand, dass Schüler, die dem Testregime ihrer Schule unterliegen, von täglichen Tests befreit seien, ließ der TÜV-Angestellte scheinbar nicht gelten. Die Fahrschulen verwiesen angeblich auf die geltende Corona-Verordnung. Der TÜV-Prüfer habe nicht nachgegeben und die Prüflinge ausgeschlossen. Die Begründung sei gewesen, der TÜV prüfe im Auftrag des Wirtschaftsministeriums und dürfe die lockereren Regeln des Bildungsministeriums nicht gelten lassen.

Dem haben auf Anfrage unserer Zeitung beide Ministerien ausdrücklich widersprochen. Lukas Münninghoff, der Sprecher von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), erklärte, dass die Corona-Verordnung eindeutig sei: „In der Corona-Verordnung Art. 1, § 5a ist geregelt, dass Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schüler und Schülerinnen, die im Rahmen der Testpflicht an den Schulen regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus getestet werden, von der Pflicht zur Vorlage eines Nachweises über das Nichtvorliegen einer Corona-Infektion ausgenommen sind. Für die Schüler und Schülerinnen ist damit die Vorlage des Testzertifikats, dass die Schule im Nachgang einer Testung ausgestellt hat (...) ausreichend. Eine weitere Bestätigung der Schule ist nicht erforderlich.“ Diese Regel sei allgemeingültig und gelte auch beim TÜV.

Auch im Wirtschaftsministerium lässt man das Vorgehen des TÜV nicht gelten. Julian Lange, Sprecher von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), bestätigt die Meinung des Bildungsressorts: „Es gilt die Corona-Verordnung, die darin verankerte Rechtslage mit der Ausnahme für Schülerinnen und Schüler ist vom Bildungsministerium ja geschildert worden. Für den TÜV ist – wie für alle – relevant, was in der Verordnung steht. Wir sind im Kontakt mit dem TÜV und weisen auf die Regelung bei Schülerinnen und Schülern hin.“

Das Wirtschaftsministerium hat unterdessen mit dem TÜV Kontakt aufgenommen und teilt mit, dass beide Prüflinge am gleichen Tag nochmal zur Prüfung eingeladen worden seien. Probleme mit Prüfungen gab es in den vergangenen Wochen auch aus anderen Gründen, denn der TÜV verlangte zwar tagesaktuelle Tests, passte aber seine eigenen Einladungsschreiben nicht entsprechend an. Dort wurde mitgeteilt, was man mitbringen muss, die Tests wurden aber nicht erwähnt. Auch das führte zu Prüfungsausschlüssen.

Das sagt TÜV Rheinland zum Test-Streit