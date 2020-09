Angebot für trauernde Tierbesitzer : Wenn das geliebte Haustier stirbt

Neben Besuchen am Grab können Tierbesitzer auch virtuell und gemeinsam in einer Gruppe in Köllerbach um ihre Lieblinge trauern. Foto: dpa/Britta Pedersen

Köllerbach Im Köllertal gibt es einen „Treffpunkt für trauernde Tierfreunde“, in dem der Austausch untereinander an oberster Stelle steht.

Es ist ein Gedanke, den die meisten immer weit von sich schieben. Vor allem, wenn noch nicht so viel gemeinsame Zeit vergangen ist. Doch auch viele, die bereits Jahre mit ihren Lieblingen verbracht haben, wollen sich nicht damit beschäftigen, dass ihr Haustier irgendwann sterben wird. Während die Trauer um einen geliebten Menschen in unserer Gesellschaft akzeptiert und auch immer mehr mit Verständnis begegnet wird, sieht das beim Verlust eines Tieres teils noch anders aus.

Reiner Wolf, Leiter des Anubis-Tierbestattungsinstitutes in Saarbrücken, sieht aber Veränderungen in der Haltung der Gesellschaft zu diesem Thema. Heute würden auch viele Arbeitgeber Verständnis zeigen, wenn ein Tier todkrank oder gestorben ist. „Wenn man vor 25 Jahren gesagt hätte, dass man zu einer Tiertrauergruppe geht, wäre einem wenig Verständnis aus der Umgebung und auch auf dem Arbeitsmarkt entgegengebracht worden“, ist sich Reiner Wolf sicher. Wolf gründete 2005 gemeinsam mit seiner Frau die bisher einzige Anubis Tierbestattungszweigstelle im Saarland. „Wir haben damals festgestellt, dass wir im normalen Alltag nicht die Gespräche führen können, die manchmal nötig sind“, erzählt Wolf, wie langsam die Idee zu einem Trauerkreis für Tierbesitzer wuchs. Durch die tägliche Arbeit entstand der Kontakt zum Kleintierzentrum Köllertal. Gemeinsam mit Susanne Rieke aus der Tierarztpraxis riefen die Wolfs 2007 den „Treffpunkt für trauernde Tierfreunde“ ins Leben.

Der Treffpunkt findet alle vier Wochen donnerstags im Petopia (Raum in der rehasaar tierphysiotherapie, In den Siefen 1, 66346 Püttlingen-Köllerbach) ab 19 Uhr statt. Nächster Termin ist am 22. Oktober.

Während bereits beim Verlust eines geliebten Menschen der Besuch von Trauergruppen oder Therapien immer noch teils als Schwäche oder unnötig angesehen wird, ist dies bei Angeboten für Tierbesitzer noch weiterverbreitet. Dabei durchleben Menschen nach dem Tod ihres Haustieres die parallel verlaufenden Trauerphasen, wie wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben. Das wird auch deutlich, als Susanne Rieke, Reiner und Petra Wolf und ein ehemaliger Besucher des Treffpunktes, der jetzt für Anubis arbeitet, von ihren Erlebnissen bei ihrer täglichen Arbeit sowie im Treffpunkt für trauernde Tierbesitzer erzählen. Zunächst würden alle sagen, dass sie nie wieder ein neues Tier bekommen würden, danach würden sich alle frage, ob sie alles richtig gemacht haben. Ob es richtig war, das geliebte Tier einzuschläfern. Ob es richtig war, dass die Entscheidung so spät gefallen ist. Ob es richtig war, wie das geliebte Tier behandelt wurde… In der nächsten Phase würden die Menschen nicht mehr so viel weinen und könnten sich auch wieder Bilder ihrer verstorbenen Tiere anschauen und sich glücklich erinnern. Schließlich würde bei den meisten der Gedanke folgen, dass man vielleicht doch noch mal ein Haustier bekommen könnte. „Ich sehe in der ersten Phase keinen Unterschied zwischen der Trauer um einen Menschen oder ein Tier. Bei der Trauer um ein Tier geht es bei den meisten schneller, bis die nächste Trauerphase erreicht ist“, erklärt Reiner Wolf.

Auch der Umgang der Menschen mit dem Thema Tod von Haustieren im Vorfeld unterscheidet sich nicht viel vom Umgang mit dem Tod eines Menschen, wie aus den Erzählungen der vier hervorgeht. Während auch beim Tod von Großeltern oder anderen Verwandten manche ihre Kinder komplett davon fernhalten möchten, passiert dies auch beim Tod von Tieren. Manche Eltern kämen vormittags, während die Kinder in der Schule sind, in die Praxis um das Haustier Einschläfern zu lassen, teils sogar ohne Wissen der Kinder, erzählt Rieke. Sie schlägt vor, dass die Kinder selbst entscheiden dürfen, ob sie das tote Tier noch einmal sehen oder ob sie sich zu Hause verabschieden möchten. „Manche Eltern sind selbst überfordert“, erklärt Susanne Rieke das Verhalten der Erwachsenen.

In den Treffpunkt kämen ganz unterschiedliche Menschen. Die Gruppe würde die komplette Gesellschaft abbilden, sind die vier sich einig. Manche kämen nur einmal, andere öfter, über Jahre hinweg immer wieder. Zu Beginn der Treffen gibt es eine Vorstellungsrunde, bei der auch mal Fotos der Verstorbenen Tiere gezeigt werden. Die Personen, die bereits ein- oder mehrmals da gewesen sind, beginnen, so dass die neueren Besucher sich erst einmal an die Situation gewöhnen und sehen können, dass auch andere erzählen. Anschließend gibt es eine offene Gesprächsrunde, in der sich einzelne Kleingruppen finden, erklärt Susanne Rieke. Auch wenn Hunde- und Katzenbesitzer in der Runde überwiegen, kämen auch immer wieder Besitzer anderer Tierarten, etwa von Ratten. Ganz wichtig ist sowohl Susanne Rieke als auch dem Ehepaar Wolf, dass nicht nur Kunden von Anubis und dem Kleintierzentrum Köllertal zu den Treffen kommen dürfen. Eine Anmeldung zu den Treffen ist nicht nötig. „Wir haben die Hemmschwelle zu kommen auch bewusst geringgehalten“, sagt Wolf.