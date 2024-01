Gastronomie Die Gourmet-Szene trauert um den Spitzenkoch Pietro Angelini

In über 40 Berufsjahren habe ich etliche Köchinnen und Köche kennen- und schätzengelernt. Pietro „Pepe“ Angelini war einer, den ich besonders in mein Genießer-Herz geschlossen hatte. Als Koch und als Mensch. Als ein Mann, der in sich ruhte, der wusste, was er wollte – und der stets ein sanftes Lächeln auf den Lippen hatte. „Pensato con Amore – Fatto con Passione“ stand in grüner Schrift auf seiner schwarzen Kochjacke. „Mit Liebe erdacht, mit Leidenschaft gemacht“: Das trifft auf Familie Angelini zu hundert Prozent zu. Jeder Besuch in der schicken Trattoria am Nauwieserplatz 3 war ein Festtag. Pietro, seine Frau Teresa und Sohn Nunzio haben ihre Gäste mit großer Herzlichkeit und mit viel Sachverstand und Können verwöhnt.

„Pepe“, wie ihn seine Freunde und die vielen Stammgäste liebevoll nannten, hat es im Berufsleben zunächst nicht einfach gehabt. Zunächst führte er in der Diskontopassage ein Café. Doch er strebte nach einem Gastrobetrieb im Nauwieser Viertel. Und er griff zu, als das damalige Café Max am Nauwieserplatz zu haben war. Er eröffnete das Restaurant „Da Pepe“. Das war vor 23 Jahren. Signore Angelini hat sich das Kochen selbst beigebracht. Mit Herzblut und Beharrlichkeit hat er sich einen Namen gemacht. „Frische und Nachhaltigkeit sind mir ganz besonders wichtig“, hat Pepe bei einem meiner Besuche gesagt. An der Tür zu dem winzigen Küchenreich sah ich dem fröhlichen Meister bei der Arbeit zu. Kapierte, was er unter Frische und Nachhaltigkeit verstand. Erst wenn eine Bestellung in die Küche kam, hat er losgelegt, Kartoffeln geschält und Gemüse geschnitten. Auch Fleisch, Fische und Meeresfrüchte sind erst dann vor- und zubereitet worden. „Wir bereiten nichts vor, machen alles frisch und müssen so auch nichts wegwerfen.“