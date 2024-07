Trotz Regenschauer gute Stimmung „Traube Nimmersatt“ – Am Osthafen ging’s mit dem Weinglas von Stand zu Stand (mit Bilder und Video)

Saarbrücken · Am vergangenen Wochenende konnte das Saarbrücker Weinfest „Traube Nimmersatt – Die Frühlese“ nach einem wetterbedingten Ausfall endlich stattfinden. Nun genossen die Besucher am Saarbrücker Osthafen eine Vielfalt an Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten.

07.07.2024 , 19:47 Uhr

