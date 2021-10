Trapez-Duo Katherina Dzialas Angelique Cabanes vom Cirque Bouffon : „Sie legt ihr Leben quasi in meine Hände“

Katherina Dzialas (links) und Angelique Cabanes arbeiten schon seit sechs Jahren zusammen als Duo. Derzeit sind sie mit dem Cirque Bouffon in Saarbrücken zu Gast. Foto: Marko Völke

Saarbrücken Sie vertrauen sich blind, sind ein eingespieltes Duo und gastieren derzeit mit dem Cirque Bouffon in Saarbrücken: die Artistinnen Katherina Dzialas und Angelique Cabanes. In der SZ erzählen sie von ihrem Zirkusleben, Tränen im Publikum und was die Pandemie ihnen abverlangt hat.

Höhen und Tiefen gehören für Katherina Dzialas und Angelique Cabanes quasi zum Alltag: Sie erklimmen zusammen das Trapez in luftiger Höhe des „Cirque Bouffon“-Zeltes, plötzlich scheint Cabanes in die Tiefe zu stürzen. Dem Publikum stockt der Atem. Doch ihre Partnerin fängt sie sicher auf. Aber nicht nur beim Saarbrücker Gastspiel des Zirkus haben es die beiden Artistinnen oft mit Höhen und Tiefen zu tun. In den vergangenen Monaten mussten sie auch beruflich das (Pandemie)-Tief überwinden. Immer wieder wurde die Premiere der neuen Show „Bohemia“ verschoben.

„Wir haben uns viele Gedanken um die Zukunft gemacht“, sagt Dzialas rückblickend. Nach und nach wurden alle ihre geplanten Engagements abgesagt. Um in Form zu bleiben, mussten sie trotzdem fünf Tage pro Woche weiter trainieren – ohne zu wissen, wann sie wieder auftreten können. Die beiden beschlossen, zusammen durch diese Zeit zu gehen und haben sich in Brüssel eine gemeinsame Bleibe gesucht.

Inzwischen arbeiten sie schon seit sechs Jahren zusammen als Duo. Obwohl sie privat kein Paar sind, steht für sie fest: „Das ist wie eine Ehe.“ Ehrlichkeit und Vertrauen seien für ihre Nummer sehr wichtig. „Sie legt ihr Leben quasi in meine Hände. Aber sie weiß, dass sie sich zu 100 Prozent auf mich verlassen kann“, sagt Dzialas. Bisher sei sie auch noch nie runter gefallen, und bei ihrer Darbietung sei – toi, toi, toi – auch noch nichts so richtig schief gelaufen.

„Wir sind so glücklich, endlich wieder auf der Bühne stehen und Publikum sehen zu können“, freut sich Cabanes. Bei der Premiere in Saarbrücken hätten viele der Künstler sogar Tränen vergossen. Das Publikum sei von ihrer Darbietung oft berührt. Die große Nähe und gewisse Intimität sowie die Umarmungen, die sie am Trapez zeigen, hätten viele in der Pandemie lange missen müssen. „Wir haben vom Saarbrücker Publikum so viel positive Energie und Leben zu spüren bekommen“, freut sich Dzialas.

Beide sind übrigens zum ersten Mal in der Landeshauptstadt. „Uns gefällt die Stadt sehr gut“, sagen sie. Sie sind viel mit dem Rad und in der Altstadt unterwegs. „Die Leute sind super freundlich.“

Neben ihrer gemeinsamen Arbeit verbindet sie, dass sie beide bereits seit ihrer Kindheit vom Zirkus begeistert sind. Cabanes wurde in der kleinen Stadt Montluçon in der Mitte Frankreichs geboren. Schon als kleines Kind habe sie getanzt, gesungen und sei überall herumgeklettert, erinnert sich die 26-Jährige. Als Teenager stand ihr Entschluss dann endgültig fest: „Ich habe meiner Mutter gesagt: Ich möchte Artistin sein.“

Sie besuchte ein Zirkusgymnasium und die Kunst-Universität in Stockholm. Auch Dzialas hat ihren Beruf dort von der Pike auf gelernt. „Die Aufnahmeprüfungen sind sehr hart, alle zwei Jahre werden nur 15 Bewerber aufgenommen“, erklärt die gebürtige Berlinerin. Auch ihre Stiefmutter war Artistin, präsentierte Luftakrobatik an Seil und Tuch. „Ich habe schon als Kind angefangen, zu trainieren“, sagt die heute 28-Jährige. Nach jeder Show sei sie euphorisch gewesen und auf Bäume geklettert. „Ich hatte schon immer viel zu viel Energie“, ergänzt sie schmunzelnd. Im Gegensatz zu ihrer Stiefmutter wollte Dzialas jedoch eine fundierte Ausbildung absolvieren.

Immer wieder würden sie beide gefragt: „Ist das denn ein richtiger Beruf, und kann man damit Geld verdienen?“ Für die beiden steht fest: Natürlich ist das Arbeit, aber diese fühle sich im Vergleich zu normalen Jobs ganz anders an. Hinter den wenigen Minuten, die sie auf Bühne stehen, stecken Jahre an Training und Erfahrung. Eine neue Nummer zu kreieren gehe inzwischen zumindest von der ästhetisch-technischen Seite relativ schnell. „Wir haben mittlerweile ein großes Repertoire.“ Künstlerisch seien sie von ihrer Darbietung im „Cirque Bouffon“ komplett frei. Lediglich ein paar eher musikalische Anpassungen habe es gegeben. Denn die Musik zu der Show wurde eigens von Sergej Sweschinski komponiert.

Überhaupt sei ihr„ Bouffon“-Engagement für sie etwas besonderes, betonen die Artistinnen: „Im Zirkus verschmelzen verschiedene Kunstformen.“ Man lerne immer wieder etwas Neues hinzu. In dem kleinen Ensemble macht quasi jeder alles. „Wir singen und tanzen auch und packen Backstage mit an“, sagt Dzialas. Wenn sie nicht gerade selbst auf der Bühne stehen, helfen sie beim Umbau für ihre Kollegen mit, sind quasi während der ganzen Show im Einsatz.

Dass sie auch bei den Songs mitsingen, war für sie zunächst eine besondere Herausforderung: „Ich liebe Musik und habe mal als Kind Gitarre gespielt“, sagt Dzialas. Aber beruflich habe sie mit diesem Bereich der Kunst bisher nichts am Hut gehabt. Für das Trapez-Duo steht jedoch fest: „Man darf in unserem Beruf nie aufhören, muss immer dazu lernen und sich von anderen Artisten inspirieren lassen.“ Gerade ihr Engagement beim „Cirque Bouffon“ biete ihnen dazu die Möglichkeiten. Ihre Kollegen stammen aus den verschiedensten Ländern, Kulturen und Generationen. Trotzdem sei man untereinander sehr verbunden und wie eine Familie, meint Cabanes.

Oft bekommen sie die Frage gestellt, wie lange sie ihren körperliche Höchstleistungen fordernden Job überhaupt ausüben können. „Ein Artist ist immer ein Artist“, steht für sie fest. So können sie sich gut vorstellen, irgendwann mal hinter den Kulissen als Trainerinnen für junge Kollegen zu arbeiten. Zudem träumen sie davon, eine eigene Show mit anderen Artisten zu kreieren. Doch zuvor genießen sie es, in Saarbrücken endlich wieder selbst in der Manege stehen zu können.