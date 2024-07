Volksläufe Trail-Lauf und Event-Charakter sind immer mehr gefragt

Saarbrücken · Was die Art der im Saarland angebotenen Läufe angeht, so bilden sich in der jüngeren Vergangenheit gewisse Tendenzen heraus. „Trail-Läufe sind deutlich auf dem Vormarsch“, verweist Andreas Jahn, der Laufwart des Saarländischen Leichtathletik-Bundes, darauf, dass es viele Läufer inzwischen bevorzugen, abseits asphaltierter Straßen unterwegs zu sein.

12.07.2024 , 18:00 Uhr

Von David Benedyczuk