Saarbrücken : „Beim Trial hast du Grenzerfahrungen“

Saarbrücken Joachim Jäckel vom Paritätischen Wohlfahrtsverband hilft jungen Leuten zwischen 14 und 21 Jahren, die straffällig geworden sind. Das klappt nicht bei allen. Trotzdem macht Jäckel die Sozialarbeit viel Spaß.

Der geborene Schmelzer lebt seit mehr als 30 Jahren in Saarbrücken und hat, wenn man so will, sein Hobby zum Beruf gemacht. Jäckel war in den 1980er und 1990er Jahren der einzige Trialfahrer im Saarland. Trial ist Geschicklichkeitsfahren mit dem Fahrrad in schwerem Gelände. Sprünge mit dem Rad von einem Holzbalken auf einen ein Meter hohen Betonstein gehören zum Alltag der außergewöhnlichen Sportart. Eine Sportart, die ideal für die Erlebnispädagogik ist. „Beim Trial hast du Grenzerfahrungen, ohne die Geschwindigkeit zu erhöhen. Selbsteinschätzung ist ein großes Thema“, sagt der 53-Jährige. Um die Sozialarbeit in Saarbrücken voranzubringen, wurden Ende der 1980er Jahre genau solche Trainer wie Joachim Jäckel gesucht. „Eigentlich hatte ich Jura studiert, doch es gab die Chance, dass ich in die Sozialarbeit einsteige. Und da Trial mein Leben war und ist, habe ich die Chance ergriffen“, sagt der Sozialarbeiter, der beim Paritätischen Wohlfahrtsverband angestellt ist und in den 30 Jahren schon hunderte jugendlicher Saarbrücker helfen konnte.