Donnerstag ist Familientag Traditionelle Oktoberkirmes in Saarbrücken-Burbach ist angelaufen (Fotos)

Fahrgeschäfte für Groß und Klein, Essensstände und Getränkestände sorgten am Wochenende für viel Spaß an den Saarterrassen in Saarbrücken-Burbach. Noch bis Montag, 9. Oktober, findet die Saarbrücker Oktoberkirmes mit traditionellem Oktoberfest auf dem Festplatz in Burbach statt.