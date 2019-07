Fußball auf dem Rastpfuhl : Trainer und Torschützenkönig in einem

Saarbrücken Spielertrainer Christoph Müller vom FC Rastpfuhl II wurde vergangene Saison mit 62 Toren in 23 Partien bester Torjäger des Saarlandes. Diese Marke wird er wohl nicht mehr knacken: Müller will Innenverteidiger werden.

Das änderte sich durch einen alten Weggefährten: Christian Puff, mit dem Müller gemeinsam in der Jugend beim ATSV Saarbrücken spielte, wurde damals gerade Trainer beim damaligen Landesligisten vom Rastpfuhl. Puff suchte noch einen Stürmer und überredete Müller, mit ihm zu kommen. „Vorher habe ich nur in der Kreis- und in der Bezirksliga gespielt“, verrät der Angreifer. „Deshalb hat es mich gereizt, es mal in der Landesliga zu versuchen.“ Das funktionierte von Anfang an gut – und so kam der Spaß zurück. „Das, was seitdem passiert ist, habe ich also alles Christian zu verdanken“, freut sich Müller.