Mann aus Auto geschleudert : Autofahrer auf A8 bei Saarbrücken von Lkw überrollt - tot

Saarbrücken Ein Autofahrer ist in der Nacht bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 im Saarland ums Leben gekommen.

Auf der A8 in Höhe des Rastplatzes Kutzhof ist es in der Nacht auf Dienstag, 28 Juli, zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 28-jähriger Mann war mit seinem Mercedes in Richtung Luxemburg unterwegs und kollidierte zunächst auf der Überholspur mit einem Lastwagen, später noch mit einem zweiten Lkw, wie die Polizei Völklingen der SZ mitteilte. Er wurde aus seinem Wagen geschleudert und dann von mindestens einem Lastwagen überrollt. Der Unfall geschah laut Polizeiangaben gegen 0:40 Uhr.