Saarbrücken Die Freien Demokraten haben sich bei der Besetzung des Dezernentenpostens für Wirtschaft, Digitalisierung und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken für Rechtsanwalt Tobias Raab entschieden.

Der Rechtsanwalt und FDP-Stadtverordnete Tobias Raab soll Dezernent für Wirtschaft, Digitalisierung und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken werden. Darauf haben sich die Stadtratsfraktion und der Kreisvorstand der Saarbrücker FDP am Samstagnachmittag verständigt. Die Liberalen sind Teil des sogenannten Jamaikabündnisses aus CDU, Grünen und FDP, das der neune Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) nach der Kommunalwahl im Mai geschmiedet hat. Es ist in der Koalition vereinbart worden, dass die Grünen die Stelle der Bürgermeisterin, die auch Dezernentin für Finanzen und Nachhaltigkeit ist, besetzen, die FDP das neu zugeschnittene Wirtschafts- und Sozialdezernat.

„Wir sind angetreten, um den Stillstand in Saarbrücken zu beenden. Die Verkehrsproblematiken, Bauen in der Landeshauptstadt, Zukunftsperspektiven für die Wirtschaft und eine moderne Bildung – an vielen Stellen konnte die alte Regierung keine neuen Impulse setzen. Ich freue mich, dass die Freien Demokraten mich für das Amt des Beigeordneten für Wirtschaft, Digitalisierung und Soziales nominiert haben und ich zusammen mit dem neuen Oberbürgermeister Teil dieses Umbruchs sein darf“, sagte Tobias Raab nach der Nominierung durch seine Partei. Er hatte im Vorfeld immer abgewunken, wenn die Sprache auf die Führungsstelle im Rathaus kam und auf seinen anspruchsvollen Job als Anwalt veriwesen.