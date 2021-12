Rückblick auf das Jahr : Tobias Hans mit emotionaler Weihnachtsbotschaft – worauf der Ministerpräsident besonders stolz ist (mit Video)

Saarbrücken Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wendet sich der saarländische Ministerpräsident mit einer emotionalen Weihnachtsbotschaft an die Bevölkerung. Er bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern – doch hebt einen ganz besonders hervor.

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Der saarländische Ministerpräsident nimmt die bevorstehenden Weihnachtstage zum Anlass, das Jahr in einer Videobotschaft an alle Saarländerinnen und Saarländer noch einmal Revue passieren zu lassen. Besonders stolz ist der Ministerpräsident auf den ESA-Astronauten Matthias Maurer. Der 51-Jährige ist der zwölfte Deutsche und der erste Saarländer, der ins All gereist ist. „Noch nie hat es ein Saarländer so weit nach oben geschafft, wie unser ESA-Astronaut Matthias Maurer“, so Hans. Sechs Monate lang wird er auf der Internationalen Raumstation (ISS) in zirka 400 Kilometern Höhe leben und forschen. Der Ministerpräsident fügt hinzu: „Ich denke, wir können alle ein wenig stolz auf ihn sein.“