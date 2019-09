Serie Menschen im Regionalverband : Jägersfreuder Hobby-Schotte trifft im Rock

Jägersfreude Tobias Freitag lebt wie die stolzen Männer aus den Clans. Bei Turnieren ist er stilecht gewandet. Und er hält einen skurrilen Rekord.

Tobias Freitag aus Jägersfreude liebt das Bogenschießen. Er kann dabei abschalten, nach stressigen Tagen in seiner eigenen Welt versinken und entspannen. Allerdings schießt der 42-Jährige nicht einfach nur in normalen Trainingsklamotten.

Was ihn an den Schotten so fasziniert, ist auch schnell erklärt. „Die Schotten geben nie auf, egal wie schwer das Leben ist. Die haben in vielen Kriegen gegen die Engländer immer wieder auf die Mütze bekommen und sind immer wieder aufgestanden. Es ist ein beeindruckendes Volk“, sagt der gelernte Dachdecker.