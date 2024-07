Neu im Kino im Saarland „To the moon“ – Richtung Mond mit Scarlett Johansson und Channing Tatum

Saarbrücken · Ende der 1960er will die Nasa zum Mond – aber niemanden interessiert das so richtig. Deswegen muss ein PR-Profi ran. Die vergnügliche Komödie „To the Moon“ mit Scarlett Johansson läuft in den Kinos des Saarlands an.

12.07.2024 , 08:00 Uhr

Anfangs eher wie Feuer und Wasser – aber das könnte sich im Lauf des Films ändern: Scarlett Johansson als PR-Profi Kelly Jones und Channing Tatum als Nasa-Direktor Cole Davis. Foto: dpa/Dan Mcfadden

Von Martin Schwickert