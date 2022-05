Konzerte, Comedy, Kultur : Ist ein großes Festival in Saarbrücken besser als drei kleinere? Die Highlights beim „Kultstadtfest“

Konzert auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Saarbrücken will mit dem Besten aus drei weithin bekannten Sommer-Sausen den Feten-Neustart nach der langen Zwangspause schaffen. Mitte Juli. Und mit Gästen, die imstande sind, die Massen in Laune zu bringen.

Eins statt drei: Während sonst das Altstadtfest, das Saar-Spektakel und das Kulturmeilenfest Zehntausende in die Stadt locken, gibt es in in diesem Jahr nur eine Großveranstaltung: das „Kulturstadtfest“ vom 15. bis 17. Juli der Landeshauptstadt mit zahlreichen weiteren Institutionen.

„Saarbrücken feiert wieder“, erklärte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) bei der Vorstellung des Programms im Filmhaus. Auch in der aktuellen Situation gehöre das Feiern zum Leben dazu. Das neue Kultstadtfest verbinde „das Beste“ der beliebten Veranstaltungen. „Besucherinnen und Besucher können sich auf noch mehr Bühnen, noch mehr Programm und noch mehr Kultur freuen.“

Zu den bekanntesten Künstlern aus Deutschland beim Neustart für kulturelle Großveranstaltungen, gehören Max Mutzke, MIA und Ben Becker. So tritt Mutzke, der 2004 für Deutschland beim Eurovision Song Contest den achten Platz erzielte und sein Repertoire von Pop über Soul bis Jazz erweitert hat, am Samstagabend mit dem Saarländischen Staatsorchester auf dem Tbilisser Platz auf. Zum Finale spielt dort am Sonntagabend die Berliner Elektropop-Band MIA („Tanz der Moleküle“). Ein Überraschungsgast folge noch Ende Juni, erklärte Organisator Norbert Küntzer.

Für einen Programmhöhepunkt soll Ben Becker sorgen. Der renommierte Schauspieler ist am Fest-Samstag im Stück „Ich, Judas“ in der Kirche St. Michael zu sehen. Die weiteren Bühnen und Schauplätze des Kultstadtfestes sind über die gesamte Innenstadt verteilt.

Während vor dem Staatstheater die überregional bekannten Künstler dominieren, spielen auf dem St. Johanner Markt drei Tage vor allem regionale Bands. Feinkost und Savoy Truffle treten auf, aber auch Bagad Kiz Avel aus der Bretagne. Die Marching-Gruppe zieht am Freitagabend zur Eröffnung auf den Markt ein und tritt dort mit den „saarländischen Bretonen“ von An Erminig auf.

Chansons im Hof der Stadtgalerie

Eine beliebte Veranstaltung aus Altstadtfest-Zeiten darf nicht fehlen. Im Hof der Stadtgalerie trifft sich von Freitag bis Sonntag die deutsche und französische Liedermacherszene zum „SR 2 Rendez-vous Chanson“ mit Gerd Heger.

Während das Programm am Freitag und Sonntag bisweilen noch an das Altstadtfest erinnert, möchten die Veranstalter am Samstag neue Wege gehen. „Das Fest erobert die andere Saarseite, und der Schlossplatz wird erstmals Teil der Veranstaltung“, sagte Regionalverbandsdirektor Peter Gillo. Für ihn eine würdige Erweiterung, zumal dort „ein zentraler Kulturort und beliebter Treffpunkt“ liege.

So würden im Schloss, im VHS-Zentrum und auf dem Schlossplatz Workshops, Literatur, Konzerte der Folk-Band „17 Hippies“ & Co. sowie ein Auftritt des Stand-up-Comedians Quichotte angeboten, sagte SR 2-Programmchefin Ricarda Wackers. Auch im Historischen Museum Saar gibt es Aktivitäten.

Die Häuser der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz haben zahlreiche Aktionen geplant. Dazu gehören ein Mal- und Zeichenworkshop in der Modernen Galerie, Führungen durch die Alte Sammlung und „Geschichte hautnah“ vor dem Museum für Vor- und Frühgeschichte mit einer römischen Living-History-Gruppe.

Theaterbrunch, Rockwiese und Familienprogramm

Auf dem Landwehrplatz laden die Hochschule für Musik Saar zum Frühstück und das Staatstheater zum Theaterbrunch ein. Auch Nachwuchskünstlern soll eine Bühne geboten werden. Wie beim Altstadtfest gibt das Café Exodus jungen Bands auf der „Rockwiese“ unterhalb der Hochschule für Musik Saar die Chance, ihre Songs vor großem Publikum zu präsentieren: „An den drei Tagen spielen dort fast 30 Bands“, sagte Küntzer.

Und in der Türkenstraße treten Talente des Vereins „2. Chance Saarland“ auf. Die Wiese unterhalb des Staatstheaters soll dagegen wieder den jüngsten Besuchern gehören. Samstags und sonntags erwartet sie dort ein Familienprogramm, bei dem die Kleinen zum Beispiel mit der Tanzschule Bootz-Ohlmann die Choreografien zu den neusten Sommerhits einstudieren oder sich vom Zirkus Zantac verzaubern lassen können, wie Organisatorin Vanessa Laub erläuterte.

Die Straße Am Stadtgraben soll wie beim Altstadtfest zur Flaniermeile werden. Dort bietet der „Markt für Kunst, Design und Klòòres“ ein Warenangebot aus aller Welt. Und der Cora-Eppstein-Platz wird zur „fairen Dankbar-Zone“. Auch dort gibt es Live-Musik mit Bands wie „Times And Tales“.

Schauspieler Ben Becker ist am Fest-Samstag im Stück „Ich, Judas“ in der Saarbrücker Kirche St. Michael zu sehen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Beim Kultstadtfest spielen auf dem St. Johanner Markt drei Tage regionale Bands, zum Beispiel Savoy Truffle. Foto: Savoy Truffle/Katrin Reis