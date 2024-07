Ausstellung in der Modernen Galerie So sportlich malen Künstler - fünf Entdeckungen und fünf Highlights

Favorit 2: Er hat riesenhaft große Beine, Willi Baumeisters "Läufer" (1952) und er hat einen derartigen Drive drauf, dass der Betrachter sich mitgerissen fühlt in die Vorwärts-Bewegung. So realitätsnah kann also Abstraktion sein, jedenfalls bei einem bedeutenden Künstler der Moderne wie Baumeister.