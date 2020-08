Lotto-Großgewinner : Saarländer gewinnt 100 000 Euro bei Glücksspirale

Saarbrücken Ein Lotto-Spieler aus dem Regionalverband hat in der Rentenlotterie „Glücksspirale“ einen Großgewinn gemacht.

Ein Zusatzkreuz auf dem Lotto-Schein hat einem Tipper aus dem Regionalverband Saarbrücken am Wochenende viel Glück gebracht. Wie „Saartoto“ am Montag mitteilte, , versuchte der Spieler sein Glück in der Rentenlotterie „Glücksspirale“