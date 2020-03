Yogis Glück: vom Tierheim in ein neues Leben

Sarah Fuchs (32) adoptierte 2019 Yogi (4). Eigentlich wollte sie nur im Heim als ehrenamtliche Gassigeherin helfen, doch sie verliebte sie sich in das quirlige Kerlchen und gab ihm ein Zuhause. Yogi war einer der vielen ausgesetzten Hunde, die der Tierschutzverein voriges Jahr im Heim aufnahm. Foto: Seelenheil Photographie/Andrea Lessel

Saarbrücken 530 neue Bewohner nahm das Saarbrücker Bertha-Bruch-Tierheim im vergangenen Jahr auf. 541 durften es verlassen. Diese Erfolge sind kein Zufall. Ihnen ging viel gründliche Vermittlungsarbeit voraus. Und manchmal Liebe auf den ersten Blick.

Wer will sie? Hunde wie Zid und Paco, Nela und Elvis, Tiere, die es nie leicht im Leben hatten. In der Freitagsausgabe blickten die vier die SZ-Leser an. Zu groß und stark, um niedlich zu sein. Oder zu alt und zu krank, als dass noch viele Jahre vor ihnen liegen dürften.