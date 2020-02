Kostenpflichtiger Inhalt: Tierschutz im Regionalverband : Heimbetreiber fühlen sich im Stich gelassen

Das Bertha-Bruch-Heim ist für Tausende Tiere die letzte Rettung. Aber das kostet Geld. Geld, um das die Betreiber kämpfen müssen. Foto: Becker&Bredel/BUB

Saarbrücken Betreiber des Bertha-Bruch-Heims warnen Politiker vor Billig-Lösungen nach dem Scheitern der Verhandlungen über mehr Geld.

(red/ole) Die Verhandlungen über ein neues Finanzierungsmodell für das Saarbrücker Tierheim sind gescheitert. Das sagte kurz vor Weihnachten Regionalverbandsdirektor Peter Gillo der SZ. Er hatte bis dahin monatelang mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Regionalverbandskommunen verhandelt. Und an diesem Stillstand hat sich nichts geändert.

Tief enttäuscht darüber ging am Mittwoch der Vorstand des Tierschutzvereins Saarbrücken an die Öffentlichkeit. Die Tierschützer sind außerdem besorgt über eine neue Idee. Einige Städte und Gemeinden haben angedeutet, sie suchten eigene Lösungen, Fundtiere aufzunehmen und zu versorgen. Der 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins, Markus Dick, ist deswegen beunruhigt: „Wir haben ernsthafte Bedenken, dass Fundtiere seitens der Städte und Gemeinden artgerecht versorgt werden können.“ Erfahrungsgemäß spiele der Tierschutz bei diesen Lösungen eine untergeordnete Rolle, und es werde in erster Linie mit Blick auf die Kosten entschieden.

Eine klare Absage erteilen die Heimbetreiber der Idee weiterer Regionalverbandskommunen, dem Heim die Kosten pro Fundtier zu erstatten. Diese Art der Abrechnung sei für das Heim als gemeinnützige und hauptsächlich von Ehrenamtlichen betriebene Einrichtung keine Option. Denn das Heim halte an 365 Tagen im Jahr erfahrene Tierpfleger, Räume und eine tierärztliche Versorgung bereit, um Tiere in Not aufzunehmen und zu versorgen. Diese Fixkosten ließen sich mit einer solchen Abrechnungsform nicht decken.

Daher fordert der Tierschutzverein von den Städten und Gemeinden des Regionalverbands eine Beteiligung an den Kosten des Tierheimbetriebs statt an den Ausgaben für je Fundtier. Nur ein Betreuungsvertrag, der dem Verein einen festen Betrag im Jahr zusichert, gewährleiste langfristig den Betrieb. Daher hofft der Tierschutzverein auf ein Umdenken der Städte und Gemeinden „im Sinne aller herrenloser Haustiere“.

