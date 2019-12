Feuerwerk und Böller : Silvester bedeutet für Tiere Ausnahmezustand

Hunde, Katzen und auch Wildtiere können mit dem Lärm an Silvester nicht umgehen: Sie geraten in Panik, werden apathisch, verstecken sich. Beim Spaziergang können Hundehalter ihre Vierbeiner verlieren, wenn diese versuchen, sich vor Böllern und Raketen in Sicherheit zu bringen. Foto: Getty Images/ iStockphoto/hidako

Saarbrücken Feuerwerk und Böller quälen Haus- und Wildtiere. Tierschützer kritisieren die schädliche Silvestertradition seit Jahren.

Ein plötzlicher Knall, ein grelles Licht, Kaskaden aus Feuer, die sich über den nächtlichen Himmel ergießen: Was ein Mensch als pyrotechnisches Spektakel zu Unterhaltungszwecken erkennt, versetzt Tiere alljährlich in Panik und Stress. Viele Tierhalter verweigern sich der Feiertagstradition daher grundsätzlich. Durch ihre Berichte in den sozialen Netzwerken werden Silvesterböller jedes Jahr erneut zum Aufregerthema.

Der Ärger beginnt für die meisten schon kurz nach Weihnachten, obwohl im deutschen Einzelhandel offiziell erst drei Werktage vor dem Jahreswechsel mit dem Feuerwerksverkauf begonnen werden darf. „Hund wollte heute nach zehn Minuten sofort wieder rein, weil sie irgendwo Böller gehört hat. Ich hasse Menschen“, schreibt eine Nutzerin auf Twitter wütend. „Ich bin froh, dass unserer Hundeopa inzwischen so gut wie taub ist und den ganzen Mist nicht mehr mitbekommt. Davor war er ab dem 27. Dezember ein zitterndes Häufchen“, erzählt eine andere. Einige berichten, dass sie und ihre Hunde beim Gassigehen absichtlich mit Böllern beworfen werden, um das Tier in Panik zu versetzen.

Gefahr an Silvester Gesundheitsministerium warnt vor Feuerwerk Abgerissene Finger, Verbrennungen, Hörschäden: Tausende Menschen in Deutschland erleiden laut Staatssekretär Stephan Kolling in der Neujahrsnacht teils schwere Verletzungen durch Silvesterknaller. Er fordert Rücksichtsnahme gegen Mitmehnschen. Auch Gesundheitsministerin Monika Bachmann ruft zur Vorsicht im Umgang mit der traditionellen Pyrotechnik auf: „Die Gebrauchsanweisung sollte unbedingt aufmerksam durchgelesen werden. Damit lassen sich viele Unfälle vermeiden. Generell sollten Feuerwerkskörper nur im Freien verwenden. Außerdem muss ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet sein. Durch unsachgemäße Handhabung fehlgeleitete Feuerwerkskörper können leicht einen Menschen treffen.“ Das Gesundheitsministerium weist außerdem darauf hin, dass die Verbraucher nur „geprüftes Kleinfeuerwerk“ (zum Beispiel Wunderkerzen, Raketen oder China-Böller) nutzen dürfen.

Dem Tierarzt Hans-Friedrich Willimzik sind zwar keine Fälle von Tieren bekannt, die durch Böllerattacken zu Schaden gekommen sind. Als Landestierschutzbeauftragter hat er aber eine klare Meinung zu dem Thema. „Ich halte vom Feuerwerk gar nichts!“ Gründe dafür gäbe es genug, egal aus welcher Perspektive man sich dem Thema nähert: Feuerwerk sei eine Belastung für die Umwelt und das Klima, erzeuge Dreck, berge ein hohes Brand- und Verletzungsrisiko. Letzteres kennt Willimzik aus eigener Erfahrung: Er leistete erste Hilfe, als sich ein Schulfreund zu Abiturzeiten drei Finger mit einem Böller wegsprengte. Tierhalter, die Feuerwerk zünden, könne er nicht verstehen: „Man kann nicht behaupten, man habe sein Tier gern und es dann mit sowas erheblichen Stress aussetzen.“ Er plädiert für ein Verbot von Privatfeuerwerk: „Die Kommunen sollen ein zentrales Feuerwerk ausrichten. Wer möchte, kann sich das dann ja ansehen.“

Eine Idee, die Julia Neumeyer, erste Vorsitzendes des Vereins Tierhilfe Saarland, der sich für Hunde in Not einsetzt, von ganzen Herzen unterstützt. Sie selber kauft schon seit Jahren kein Feuerwerk mehr und rät auch allen Menschen, an die sie ihre Schützlinge vermittelt, davon ab. „Es ist natürlich eine Tradition, aber die sollte man mit Sinn und Verstand ausleben“, sagt sie. Ihre Berichte über panische Hunde, die versuchen, sich vor dem Lärm zu verstecken und auf menschliche Zuwendung gar nicht mehr reagieren, bestätigt auch Frederick Guldner. Laut des Pressesprechers des Bertha-Bruch-Tierheims in Saarbrücken sind die Tiere dort an Neujahr völlig verstört, obwohl sogar nachts Freiwillige zur Stelle sind, die ihnen beistehen. Er rät Hundehaltern dringend, schon in den Tagen vor Silvester die Hunde nur an der Leine – besser noch am Halsband – zu führen. Die Gefahr, dass der Hund erschrickt und wegläuft, sei sonst zu groß. Wer freilaufende Katzen hat, solle sie zu ihrer eigenen Sicherheit ausnahmesweise in der Silvesternacht im Haus einsperren.

Wildtiere können sich dagegen nicht auf fürsorgliche Herrchen und Frauchen verlassen. Vögel „verstehen die Welt nicht mehr“, erzählt Sebastian Klasen vom Wildpark Weiskirchen. Vor allem Jungtiere, die noch nie ein Feuerwerk erlebt haben, seien überfordert. Die Jahreszeit leistet dazu auch einen Beitrag: Im Winter liefen Vögel und andere Wildtiere „auf Sparflamme“, der Schock durch den plötzlichen Lärm sei daher besonders schlimm. „Als würde man im Schlaf einen kalten Eimer Wasser über den Kopf bekommen.“ Auch er habe seit 20 Jahren kein Feuerwerk mehr gekauft.