Ausverkaufte Show „Cavalluna“ in der Saarlandhalle : Tierschützer kritisieren Pferdegala in Saarbrücken

Die Pferdegala Cavalluna ist bei Tierschützern umstritten. Foto: Cavalluna

Saarbrücken Gegen die am Sonntag in der Saarbrücker Congresshalle geplante Pferdegala „Cavalluna“ machen Tierschützer mobil. Sie planen eine Protestaktion vor dem Beginn der Show.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Drei der vier Vorstellungen der Show „Cavalluna“ am Wochenende in der Saarbrücker Saarlandhalle sind bereits ausverkauft und viele Besucher freuen sich schon auf das Comeback der Pferdegala nach der Pandemie-bedingten Pause. Doch bereits im Vorfeld sorgt der Dauerbrenner für Ärger. Und das liegt nicht nur daran, dass am Samstagnachmittag der 1. FCS zeitgleich zu ersten Show um 14 Uhr im Ludwigspark spielt und es so wohl zu erheblichen Verkehrsproblemen kommt.

Wie bereits in den Vorjahren kritisieren Tierschützer die reisende Pferdeshow. Die Veranstalter würden mit „magischer Freiheitsdressur“ und „fröhlicher Comedy“ werben, erklärt PETA Deutschland, laut eigenen Angaben mit über 1,5 Millionen Unterstützern die größte Tierrechtsorganisation in Deutschland, und ergänzt: Doch die Realität sehe für die Pferde meist anders aus. Lange Transporte, mangelhafte Haltungsbedingungen sowie eine von Zwang geprägte Vorführung bedeuteten für die Tiere ein Dasein voller Stress und Leid.

Das so genannte PETA Zwei-Streetteam Saarbrücken, ein Verbund freiwilliger Unterstützender, die sich für die Ziele der Jugendkampagne der Organisation einsetzen, hat deshalb vor der Sonntagnachmittag-Vorstellung ab 12.30 Uhr vor der Saarlandhalle eine Protestaktion angesetzt. Als „Dompteur“ mit Peitsche sowie Pferde verkleidet wollen gut ein Dutzend Aktivisten auf die Tierschutzproblematik des Showkonzepts aufmerksam machen. Für Streetteam-Leiter Noah Heinz aus Lebach steht fest: „Es ist schockierend, dass Pferde noch immer auf Lkws quer durch Europa gefahren werden, um Menschen zu ‚bespaßen‘“.

Bei „Cavalluna“ stehe das Wohl der Pferde immer an erster Stelle, entgegnen dagegen die Veranstalter. Die Tiere, Stallzelte, Transporte und die reiterliche Ausrüstung würden an jedem Veranstaltungsort von unabhängigen Amts-Veterinären untersucht. Unter der Woche seien die Tiere in sogenannten ‚Zwischenställen‘ untergebracht, wo sie sowohl regelmäßige Bewegung als auch Freizeit und Entspannung genießen könnten, heißt es weiter. Dasselbe gelte für die mobilen Stallzelte an den Showorten. Der Transport erfolge „in professionell ausgestatteten Pferdetransportern, die in allem den Normen des Tierschutzgesetzes entsprechen“.

Die laute Musik sowie die Feuer- und Lichteffekte bedeuten für die sensiblen Fluchttiere immensen Stress, argumentiert PETA weiter. „Cavalluna“ hält dagegen, dass bei ihnen nur ausgebildete Show-Pferde auftreten, die sich dafür auch von ihrem Wesen und Charakter eignen, und diese langsam an Licht- und Musikeffekte gewöhnt wurden. Im Übrigen seien die Lautsprecher in der Arena immer dem Publikum zugewandt. „Die Pferde hören die Musik gar nicht so laut, wie die Zuschauer. Sonst wäre eine Freiheitsdressur, wie das Publikum sie in der Show erlebt, gar nicht möglich“, so die Veranstalter. Pferde und Reiter würden sich durch kleinste Signale und Stimmgeräusch verständigen.