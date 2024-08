Nilgänse mit Pfeilen im Körper Tierquälerei im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken – Stadt nimmt Stellung

Im Deutsch-Französischen Garten (DFG) in Saarbrücken ist Tierquälerei an der Tagesordnung. Das sagen Stephanie Hanauer und ihre Tochter Natascha übereinstimmend. Sie haben Bilder davon gesammelt, haben verletzte Wasservögel schon auf eigene Faust in die Tierklinik gebracht und das Ordnungsamt informiert, sagen sie. Aber: Die Situation habe sich für die Tiere nicht verbessert.