Restrukturierungsprogramm abgeschlossen : Wolfram beendet Tätigkeit als Marienhaus-Generalbevollmächtigter

Saarbrücken Das umfassende Restrukturierungsprogramm, dem sich die Marienhaus Unternehmensgruppe seit Anfang 2019 unterzogen hat, ist erfolgreich abgeschlossen, erklärte am Freitag ein Sprecher der Marienhaus Holding GmbH.

Deshalb beende Thomas Wolfram, der Generalbevollmächtigte der Marienhaus Holding GmbH, Ende Oktober planmäßig seine Tätigkeit für den Träger. In einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dankten Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende der Geschäftsführung und die gesamte Unternehmensleitung Thomas Wolfram ausdrücklich für seine Arbeit. Dieser habe „Strukturen, Prozesse und Abläufe im Unternehmen und den Kliniken so gestaltet, dass wir voller Zuversicht die Zukunft angehen und gewinnen können“. Das Unternehmen sei „wirtschaftlich stabilisiert und damit für die Zukunft wieder investitionsfähig“ aufgestellt. Der Erfolg sei umso höher zu bewerten, da die Corona-Krise die Arbeit im Gesundheits- und Sozialbereich tiefgreifend verändert hat. Als Verantwortlicher des Corona-Krisenstabes habe Wolfram „unsere Trägerschaft umsichtig und zielgerichtet durch die Pandemie im Frühjahr dieses Jahres geführt“.