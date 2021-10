Saarbrücken : Wo Kirche jung ist, gibt es einen neuen Pfarrer

Pfarrer Thomas Hufschmidt steht an der Saarbrücker Kirche der Jugend. Foto: Ute Kirch/BIP

Saarbrücken Eli.ja ist mehr als ein katholisches Gotteshaus. Dort macht der Glaube viel Neues möglich. Thomas Hufschmidt (31), der jetzt dort Seelsorger ist, lädt ein, diese Möglichkeiten mitzugestalten.

Gerade jungen Leuten hat Kirche viel zu bieten. Davon ist Thomas Hufschmidt überzeugt. „Sie haben viele Fragen für ihr Leben. Es ist Aufgabe der Kirche, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten“, sagt der 31-Jährige.

Am Sonntag, 26. September, wird er mit einem Gottesdienst als neuer Jugendpfarrer in Eli.ja, der Kirche der Jugend in Saarbrücken, eingeführt. Hufschmidt tritt die Nachfolge von Christian Heinz an, der im Juli nach zehn Jahren als Jugendpfarrer verabschiedet wurde und nun in Hermeskeil arbeitet. Zuletzt war Hufschmidt vier Jahre Kaplan in Sinzig, wo er seine Begeisterung für die Jugendarbeit entdeckte. Seit Anfang September ist der gebürtige Saarbrücker, der 2009 in Völklingen Abitur machte, in Eli.ja: „Das ist ein toller Ort. Ich bin fasziniert von der Freiheit und Offenheit, die hier herrschen“, sagt er.

Zwei Begegnungen hätten ihn seitdem besonders berührt: „Ein junger Mann sagte mir: ,Für mich ist Eli.ja ein Stück Heimat‘. Ein anderer sagte: ,Kirche ist hier so ganz anders: offen, unkompliziert, einladend’.“

Deshalb freue er sich, selbst ein Teil dieser Gemeinde zu werden und mit vielen den Weg der Kirche in der Stadt mitzugestalten. „Es ist mir ein Herzensanliegen zu zeigen, dass Kirche auch anders ist und dass die Antworten, die die Kirche gibt, keine Basta-Antworten sind, die man einfach zu akzeptieren hat“, sagt der 31-Jährige.

Er wisse um die Probleme, die viele junge Leute mit der Institution Kirche haben. „Ich hadere auch mit vielen Punkten, auch ich ringe mit dieser Kirche, in welcher Lage sie ist – und in die sie sich selbst bringt“, gibt der Jugendpfarrer zu. Daraus mache er kein Geheimnis: „Wenn junge Leute merken, mit dem Thomas kann man auch über solche Themen reden, dann kann ein gemeinsames Ringen entstehen und die Frage diskutiert werden: Wie ist unser Weg mit dieser Kirche?“

Die Kirche der Jugend solle gerade ein Ort sein, an dem Dinge infrage gestellt werden dürfen. „Unsere Aufgabe hier ist es, den Finger in die Wunde zu legen“, sagt Hufschmidt: „Es wird sich in der Kirche vieles ändern, es hat sich in der Vergangenheit auch bereits vieles getan.“

Noch sei er beim Kennenlernen und Zuhören. Mit dem Team der Kirche der Jugend – das sind Gemeinde­referentin Rebecca Benahmed, der pädagogische Referent Michael Federkeil und der Leiter der „FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral“, Andreas Feid – hat er Visionen für Eli.ja entworfen: „Eli.ja ist Begegnung, Vielfalt, Offenheit, (Weg-)Begleitung, (Gebets-)Gemeinschaft, Kooperationspartner“, lautet das Selbstverständnis des Teams. Viele Projekte und Kooperationen, die durch Corona zum Erliegen kamen, müssen neu gestartet werden. „Da ist es mein Bonus als Neuer, dass ich hinterfragen kann: Machen wir das weiter? Oder braucht es eine neue Antwort?

Im Team erlebe er eine große Offenheit, Altbewährtes neu zu betrachten. Neben der Seelsorge in Eli.ja unterrichtet Hufschmidt an der Marienschule in Saarbrücken vier Wochenstunden Religion und arbeitet im Seelsorgeteam der Schule mit. Darüber hinaus hilft er in der Pfarrei St. Jakob und engagiert sich in der Seelsorge für Studentinnen und Studenten.

In der Freizeit fährt der 31-Jährige gerne Motorrad oder wandert in den Bergen. „Ich bin ein geselliger Typ, treffe gerne Leute und freue mich darauf, meine alte Heimat nach zwölf Jahren neu zu entdecken.“

Dass er Pastor wird, stand nach dem Abitur noch nicht fest. „Eigentlich hatte ich vor, Mathematik zu studieren“, erinnert sich Hufschmidt. Doch da sei ein „inneres Ringen“ gewesen: „Was will ich mit meinem Leben anfangen? Was ist mein Weg?“ Auf der Suche danach habe er sich im Priesterseminar angemeldet. „Auf diesem Weg habe ich immer mehr Zustimmung gespürt.“ 2016 wurde Thomas Hufschmidt zum Diakon geweiht und in der Pfarreiengemeinschaft Schaumberg eingesetzt. „Ich bin bisher sehr glücklich mit diesem Weg. Es ist ein tolles Geschenk, Menschen zu begleiten auf ihrem Lebensweg und auf ihrer Suche nach Gott.“