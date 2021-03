Kostenpflichtiger Inhalt: Konzert in Püttlingen : Thomas Blug rockt open air auf dem Püttlinger Bahnhof

Foto: Thomas Blug

Püttlingen Das Kulturforum Köllertal präsentiert den saarländischen Spitzengitarristen Thomas Blug in einem Sonderkonzert am Sonntag, 16. Mai, ab 17 Uhr auf dem Außengelände des Püttlinger Bahnhofs. „Zum Konzert von Thomas Blug in unserem letzten Sommerfahrplan waren coronabedingt nur 270 Gäste zugelassen.