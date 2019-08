Rock : Thomas Blug mit Power-Quartett

Püttlingen Das Kulturforum Köllertal beschließt seine 27. Open-Air-Konzertreihe mit einem Auftritt des bekanntesten saarländischen Gitarristen, Thomas Blug, am Freitag, 16. August, 19.30 Uhr. Als besondere Gäste hat Blug zum Finale den Sänger Steven Mageney aus Wuppertal und den langjährigen Schlagzeuger der Höhner, Wolf Simon, aus Köln an den Püttlinger Bahnhof eingeladen.

Zum 50. Jubiläum des Woodstock-Festivals interpretieren die Allstars mit dem saarländischen Bassisten Gulli Spiller legendäre Rockklassiker von Jimi Hendrix, Joe Cocker oder The Who. Das erfahrene Power-Quartett sorgt dabei für ein druckvoll-rockiges Finale mit sehr viel Spontaneität und großer spielerischer Klasse. Thomas Blug ist absoluter Publikumsliebling beim Sommerfahrplan. Er tritt in diesem Sommer zum 10. Mal am Kulturbahnhof auf. Er zählt zu den besten deutschen Rock- und Popgitarristen.