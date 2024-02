Festtag 29. Februar Ein Tag zum Feiern mit Seltenheitswert

Die Single-Charts in Deutschland wurden von Bill Haley mit dem Song „Rock Around The Clock“ angeführt. Eine historische Kälteperiode beherrschte die Region im „Eis-Februar“ 1956. Es war so kalt, dass selbst der Rhein zufror. Geboren wurde Thilo Emrich in Hoppstädten in der Pfalz. Die Familie zog aber schon bald ins Saarland, siedelte der Arbeit wegen zu den Großeltern nach Schnappach um.