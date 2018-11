später lesen Theater „Die Silberdistel“ zeigt Stück „Ganz schön scheinheilig“ Teilen

Die Theatergruppe „Die Silberdistel“ zeigt ihr Stück „Ganz schön scheinheilig“ erstmals am Dienstag, 11. Dezember, ab 15 Uhr in der Wandelhalle an der Basilika St. Johann (ehemals Café Klatsch). red