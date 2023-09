Drama von Siegfried Lenz Theaterverein legt menschliche Abgründe frei – „Zeit der Schuldlosen“ in Sulzbach

Zackig geht der Wächter durch den Saal, spricht wahllos Gäste an und nimmt sie mit – immer im Namen des „Gouverneurs“. David Schöneberger spielt den Uniformierten so, dass man froh ist, wenn er einen nicht anspricht. Jeder, dem was widerfährt, wandert ohne Umweg ins Kittchen. Doch natürlich führt der Wächter nur Schauspieler ab. Es ist Samstagabend in der Jahnturnhalle in Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken), und die Theaterwerke Bietzen geben ein denkwürdiges Gastspiel.