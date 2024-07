Vom 1. bis zum 11. August Foodtruck-Tour „The Champions Burger“ macht Halt in Saarbrücken – was Besucher dort erwartet

Vom 1. bis 11. August macht der Foodtruck Halt in Saarbrücken. Elf Tage lang können die Besucher dann auf dem Johannes-Hoffmann-Platz in der Hafenstraße 12 in Saarbrücken vorbeischauen und die verschiedene Burger probieren. Der Veranstalter möchte zeigen, dass ein Burger mehr sein kann, als eine schnell zubereitete, ungesunde Fast-Food-Mahlzeit, wie es in einer Mitteilung heißt.