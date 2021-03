Kaum noch Termine an der Goldenen Bremm : Deutsch-Französisches Testzentrum fast ausgebucht

Kaum noch Termine an der Goldenen Bremm

Das deutsch-französische Testzenrum am Grenzübergang Goldene Bremm läuft derzeit auf Hochtouren. Online gibt es kaum noch freie Termine. Foto: dpa/Oliver Dietze

Im Corona-Testzentrum am Grenzübergang Goldene Bremm gibt es fast keine freien Termine für diese Woche mehr. Pendler ohne Termin müssen sich auf Wartezeiten einstellen.

Im Corona-Testzentrum an der Goldenen Bremm gibt es fast keine freien Termine mehr. Von den rund 950 Terminen, die online vergeben werden, sind aktuell nur noch etwa 40 buchbar – der größte Teil davon am Samstag in den Abendstunden.