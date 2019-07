Spannend : Tenniszentrum Sulzbachtal unterliegt dem TEC Waldau

Sulzbach Fast hätte es eine Überraschung gegen den Regionalliga-Spitzenreiter gegeben, denn das TZSulzbach führte zunächst 3:0.

3:0 gestartet, 3:6 verloren. Das Tenniszentrum Sulzbachtal ist am Sonntag im Heimspiel in Sulzbach gegen Regionalliga-Spitzenreiter TEC Waldau knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. „Ich fand, am Samstag ging es noch von der Hitze. Aber am Sonntag war es schon heftig. Eventuell war’s so, dass er am Ende ein bisschen müde wurde“, fasste Milan Welte zusammen, nachdem er an seinem 18. Geburtstag den erfahrenen Polen Andrej Kapas in der prallen Sonne im Match-Tiebreak 10:2 niedergekämpft hatte.