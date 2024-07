125 000 Euro Schaden Kleines Tennis-Wunder in Brebach – Plätze nach Hochwasser in Rekordzeit saniert

Vereinschef Philipp Gross spricht von einem „Zeitwunder“. Und tatsächlich grenzt es an Zauberei, was man auf der Anlage des Tennisclubs Halberg Brebach sehen kann: Man sieht (fast) nichts mehr, was an das verheerende Hochwasser von Pfingsten erinnern würde. Sondern man sieht ganz normale Tennisplätze, feiner roter Sand mit weißen Linien. Auf den Ergebnistafeln liest man Spielstände vom Wochenende, als sogar schon wieder Mannschaftsspiele stattfinden konnten.