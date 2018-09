Ehrenamt bei der Telefonseelsorge

Die evangelisch-katholische Telefonseelsorge Saar informiert am Donnerstag, 13. September, über die Möglichkeiten, ehrenamtlich Menschen in Not Gehör zu schenken. Außerdem geht es darum, wie Interessenten an diesem Ehrenamt die unentbehrlichen Beratungskompetenzen erwerben können. Der Info-Abend im Seminarraum der Evangelischen Akademie in Völklingen, Ludweilerstraße 66, beginnt um 18 Uhr. Die Telefonseelsorge als Einrichtung der beiden großen Kirchen bietet Unterstützung am Telefon sowie Mail- oder Chat-Beratung an. Die Mitarbeiter lassen sich zuvor schulen. Die Anmeldung für die nächste Ausbildungsrunde ist bis Ende November möglich.

Weitere Informationen zur Ehrenamtlichen-Ausbildung unter Tel. (06 81) 9 68 69 22 oder im Internet.